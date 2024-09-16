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Sıla bebekle ilgili tutuklu bulunan iki çocuk olayın yaşandığı eve getirildi

Tekirdağ'da Sıla bebeğin olayıyla ilgili tutuklu 2 çocuk, olay yerindeki eve getirilerek yer gösterme işlemi yapıldı.

IHA16 Eylül 2024 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
Sıla bebekle ilgili tutuklu bulunan iki çocuk olayın yaşandığı eve getirildi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismar mağduru Sıla bebeğin olayı ile ilgili olarak tutuklanan G.A. (14) ve K.A. (13) isimli iki komşu çocuk, tutuklu bulundukları cezaevinden olayın yaşandığı eve getirilerek Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma çerçevesinde yer gösterme ve tatbikat işlemi yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çocukların getiriliş süresince geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık iki saat süren yer gösterme işleminin ardından iki çocuk tekrar cezaevine götürüldü.

  • Sıla bebek
  • cinsel istismar
  • çocuk

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