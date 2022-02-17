Sıla Şentürk cinayetine tepkiler çığ gibi: Sürecin yakın takipçisi olacağız!

17 Şubat 2022 Perşembe 00:03 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 00:07

Mustafa Şentop, Numan Kurtulmuş, Ömer Çelik ve Fahrettin Altun, Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk cinayetine ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk cinayeti hakkında bir paylaşım yaptı. Kurtulmuş, "Hayatının baharındaki evladımızın vahim bir cinayete kurban gitmesi, Rabbimizin emaneti olan kız çocuklarımıza yönelik tüm yükümlülüklerimizi yüzümüze vuruyor. Hukuk, bu caniye acilen hakettiği cezayı verecektir." dedi.

"DAHA 16 YAŞINDAYDI!"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün ölümüne ilişkin yaptığı paylaşımında, "Sıla Şentürk, daha 16 yaşındaydı! Küçücük evladımızın canına kıydılar. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. İnsanlıktan nasibi olmayan caninin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sürecin en yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

"SILA'NIN ACISI TÜRKİYE'NİN ACISIDIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, öldürülen Sıla Şentürk'ün cinayet zanlısının adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceklerini bildirdi.

Çelik, Twitter hesabından, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yandı. Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır. Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

"SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun söz konusu olaya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.