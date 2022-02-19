Sıla Şentürk'ün ailesi konuştu: Bütün aileyi tehdit etti

Sabah 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:17 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:17

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in, olay öncesinde tüm aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Türkiye'yi yasa boğan korkunç olayla ilgili Sıla'nın halası ve babası Sabah gazetesine konuştu.

Hala Hayriye Öztürk, zanlının Sıla'yı, anne Asiye, baba Bekir ve kendisini tehdit ettiğini belirterek yaşananları gözyaşları içinde anlattı "Sıla ondan uzaklaşmak ve tehditlerinden sakınmak için yurtta kalmaya karar vermişti. O katil, kızımızın ailesini telefonla arayarak tehdit ediyordu. Şikayetçi olduk ve o zaman tutuklandı" dedi.

"SILA YAŞADIKLARINI BİZE ANLATMAZDI"

Sonrasında 4-5 defa telefonda tehditlerin devam ettiğini belirten hala Şentürk, "Ona 'ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın' dedim. Sonrasında o katil gelip kızımın canını aldı. Sıla, sırlarıyla gitti. Yaşadıklarını bize anlatmayıp içine atardı. Yurtta kalmasını da kendi istemişti. Katil, belli ki kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş. Dediğini de yaptı. Hepimiz perişan olduk. O katil ne kadar ceza alırsa alsın, içimizin yarası sönmeyecek. Cezaevinde de olsa nefes alacak. En ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

"KORKTUĞU İÇİN BİZE SÖYLEMEDİ"

Baba Bekir Şentürk ise "Kızımla en son 20 gün önce telefonda konuştuk. Balıkçı olduğum için genelde il dışında oluyorum. Sanıyorum korktuğu için bize bir şey söylemedi. Ben de gemiyle Zonguldak tarafındaydım. Olayı duyunca buraya geldim. Adalet yerini bulacak. Devletimiz konuyla ilgili bizi yalnız bırakmıyor. Allah razı olsun" dedi.

VAHŞET 'GELİYORUM' DEMİŞ

Sıla'yı boğazını keserek öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek'in suç kayıtlarına ulaşıldı. Daha çocuk denilecek yaşta suç işlemeye başlayan katil zanlısının özellikle geçtiğimiz yıl birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Ankara'da yaşayan Gökçek'in lise yıllarında sınıfındaki kız arkadaşı adına onun fotoğraflarıyla Instagram'da sosyal medya hesabı açtığı, kız arkadaşının fotoğrafıyla erkeklere mesajlar gönderdiği öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından kız arkadaşına küfreden Gökçek'in daha sonra da kız ve ailesinin şikâyeti üzerine karakolluk olduğu belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kayıtlara göre Hüseyin Can Gökçek, geçen yıl Ankara'da bir AVM'de ve bir tekstil mağazasında hırsızlık yaparken yakalandı. Gökçek'in sabıkaları bunlarla da sınırlı değil. Katilin, arkadaşını bıçakla yaraladığı, hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Bir AVM önünde de vatandaşlardan sigara isteyen Gökçek'in kendisine sigara vermeyen bir kişiyi darp ettiği, hakkında işlem yapıldığı belirlendi. Gökçek'in 10 ayrı suç kaydı içinde, Sıla'ya yönelik "çocuğun cinsel istismarı"nın yer aldığı da ortaya çıktı.