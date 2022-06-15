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Sıla Şentürk'ün katili için istenen ceza belli oldu

Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek (22) hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianameye göre, katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek hakkında tasarlayarak, canavarca hisle çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

AA15 Haziran 2022 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
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Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Gökçek'in ifadeleri ile Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesinin otopsi raporlarına yer verildi.

Sanık için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince verilen "akıl sağlığı tam" raporunun da yer aldığı iddianamede, Gökçek hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

İddianamede, sanığın eylemi öncesinde "Uçakta bıçak gider mi" şeklinde internetten arama yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın, cinayet öncesi ve sonrası işlemiş olduğu suçu gizlemeye dönük eylemlerine işaret edilen iddianamede, sürekli araç değiştiren sanığın, kamera ve benzeri kayıt cihazlarının görüntü almasından kaçındığı belirtildi.

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Gökçek'in yargılanmasına 7 Eylül'de başlanacak.

- OLAY

Ankara'dan Giresun'a gelerek, ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde Sıla Şentürk'ü 16 Şubat'ta bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanmıştı.

17 Şubat'ta tutuklanan Gökçek, Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine konulmuş, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

Hüseyin Can Gökçek, mağdura yönelik "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlamasıyla bir davadan daha yargılanıyor.

  • Sıla Şentürk
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