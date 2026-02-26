İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8888
  • EURO
    51,899
  • ALTIN
    7320.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Silah imalathanesine baskın: Çok sayıda tabanca ele geçirildi
Güncel

Silah imalathanesine baskın: Çok sayıda tabanca ele geçirildi

İstanbul'da, silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve yapılan operasyonda 10 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

IHA26 Şubat 2026 Perşembe 12:19 - Güncelleme:
Silah imalathanesine baskın: Çok sayıda tabanca ele geçirildi
ABONE OL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birimleri, Eyüpsultan'da silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir evi yakın takibe aldı.

Yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucunda tespit edilen eve dün operasyon gerçekleştirildi. Baskında, imalathane olarak kullanılan evin sahibi olduğu belirlenen Y.S.A.(26) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Y.S.A.'nın silah atölyesine çevirdiği evde yapılan aramalarda ise 10 tabanca, şarjör, polimer silah gövdesi, kapak takımı ve namlu ile tetik tertibatları da dahil 109 silah parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S.A. sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubeye gönderildi.

Zanlının ifade işlemlerinin ardından "silah ticareti" suçu kapsamında adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.