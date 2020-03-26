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Silah kaçakçılarına baskın

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

IHA26 Mart 2020 Perşembe 08:59 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 08:59
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Nusaybin’de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu H.Y. isimli şahsın aracında ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve ticaretini yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri H.Y. isimli şahsın aracını Nusaybin’e bağlı Girmeli Mahallesi sınırlarında durdurdu. Yapılan aramada aracın sağ ve sol ön koltuklarının arkasına gizlenmiş 2 adet Sıg Sauer, 1 adet Beretta marka olmak üzere 3 adet 9 milimetrik ruhsatsız tabanca ile 12 adet 9 milimetrik tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar muhafaza altına alınırken H.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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