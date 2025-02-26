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Silah kaçakçılarına darbe: 23 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Silah kaçakçılarına darbe: 23 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde belirlenen 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 3 uzun namlulu piyade tüfeği, G1 piyade tüfeği, 11 tabanca, 14 tüfek, 27 şarjör, 2 bin 683 mermi, balistik yelek, 740 gram esrar, hassas terazi, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 motosiklet, uyuşturucu içme düzeneğinde 100 mililitre sıvı madde ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 23 zanlının ise gözaltına alındığını ifade etti.

Jandarma tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce arazide bulunan taşların altında yapılan aramalarda silah ve mermilerin ele geçirilmesi görünüyor.

  • Silah kaçakçılığı
  • Viranşehir operasyonu
  • 23 şüpheli

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