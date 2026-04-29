Silah kaçakçılarına darbe: Adreslerden cephanelik çıktı

Kastamonu'da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışma sonucunda düzenlenen operasyon büyük yankı uyandırdı. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirdi.

KASTAMONU JANDARMASINDAN SİLAH KAÇAKÇILARINA BASKIN

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda belirlenene adreslerde yapılan aramada 11 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 566 tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve 67 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.