İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,077
  • EURO
    52,9048
  • ALTIN
    6642.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Silah kaçakçılarına darbe: Adreslerden cephanelik çıktı
Güncel

Silah kaçakçılarına darbe: Adreslerden cephanelik çıktı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 11 tabanca, 6 av tüfeği ve yüzlerce fişek ele geçirildi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
ABONE OL

Kastamonu'da silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışma sonucunda düzenlenen operasyon büyük yankı uyandırdı. Jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirdi.

KASTAMONU JANDARMASINDAN SİLAH KAÇAKÇILARINA BASKIN

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda belirlenene adreslerde yapılan aramada 11 tabanca, 9 tabanca şarjörü, 566 tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve 67 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

  • silah kaçakçılığı
  • Kastamonu operasyon
  • jandarma operasyonu
  • gözaltı
  • kaçak silah

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.