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Silah sesi üzerine koştular... Evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde kadın cesedi bulundu

Adana'da, evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde kadın cesedi bulundu. Öte yandan, olay sırasında evde bulunmayan Rihabi'nin eşi Şumen Udey, çocuklarına ve ağabeyi Abdurrahman Udey'e sarılarak gözyaşı döktü.

AA22 Eylül 2020 Salı 12:01 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:01
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Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinin içinde bulunan çiftlikte silah sesi duyan çevredeki kişi, kontrol etmek için girdiği evde bir kadının yerde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, karnından pompalı tüfekle vurulan Suriyeli Rihab El Rihabi'nin (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Rihabi'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rihabi'nin cesedinin yanındaki pompalı tüfek ile evin girişinde bulduğu boş kartuşları incelemeye aldı.

Öte yandan, olay sırasında evde bulunmayan Rihabi'nin eşi Şumen Udey, çocuklarına ve ağabeyi Abdurrahman Udey'e sarılarak gözyaşı döktü.

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