İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2398
  • EURO
    6,8539
  • ALTIN
    326.496
  • BIST100
    105458
Güncel

Silah, sopa ve demir çubuklu kavga: 3 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında borç- alacak yüzünden çıkan ve silah, sopa ile demir çubukların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA28 Şubat 2020 Cuma16:22 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:22

Olay, öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. Borç- alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, iddiaya göre, caddede karşılaştı. Gruptakiler, birbirlerine demir çubuk ve sopalarla saldırmaya başladı. Kavgada tabanca ile ateş edilirken, mermiler, bir aracın kaportasına isabet etti. Kavgada Sedat K. (32) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kaldırıldıkları Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

TSK Esed rejimine ait hedefleri vuruyor! İşte ilk görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.