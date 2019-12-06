12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7525
  • 6,3923
  • 272.584
  • 109152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan Arap genç: Devlet kurup, Türkiyeyi vuracaklarını söylüyorlardı

Suriye'de silah zoruyla katıldığı terör örgütü YPG/PKK saflarından Barış Pınarı Harekatı sırasında kaçan Araplardan Abdülgani Ali Halil el-Handak, 'Bize 'devlet kuracaklarını, Türkiye'yi vuracaklarını ve herkesin gideceğini, onların kalacağını' söylüyorlardı' diye konuştu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barış Pınarı Harekatı öncesi YPG/PKK'lı teröristlerce zorla silah altına alınan Handak, terör örgütünün Araplara karşı tutumunu ve örgütten kaçarak Suriye Milli Ordusu'na (SMO) teslim olma hikayesini Tel Abyad'daki AA muhabirine anlattı.

23 yaşındaki Handak, "Örgüte katılmak zorunda kaldım. Beni yakalamasınlar diye onlardan iki yıl boyunca kaçtım. Tır şoförlüğü yapıyordum. Bir gün 2019'un başlarında biri beni Karakozak'ta yakaladı. Oradan da beni Aynularab'ın (Kobani) batı kırsalındaki kamplarına götürdüler." dedi.

Handak, söz konusu örgütün kampında 13 gün kaldıktan sonra Haseke’ye gönderildiğini söyledi.

- "BİZE 'DEVLET KURACAKLARINI, TÜRKİYE'Yİ VURACAKLARINI SÖYLÜYORLARDI"
 

Haseke ilinde zorla alıkoyulduğunu ve silahlı eğitimlere tabi tutulduğunu belirten Handak, "Eğitmenler arasında Suriye'den olanların yanı sıra Kandil’den gelenler vardı. Burus ve Murat gibi örgüt kod adları vardı. Bize 'devlet kuracaklarını, Türkiye'yi vuracaklarını ve herkesin gideceğini, onların kalacağını' söylüyorlardı." diye konuştu.

Handak, "En çok Arapları yakalayıp zorla silah altına alıyorlardı. Arapları cephe hatlarına gönderirlerdi ancak kendileri geride dururlardı. Bize karşı ayrımcılık yaparlardı." bilgilerini paylaştı.

- "SİLAHINIZI BIRAKIN VE EVLERİNİZE, İŞ YERLERİNİZE GERİ DÖNÜN"
 

Barış Pınarı Harekatı başlamadan 10 gün önce örgütten kaçmak için SMO askerleriyle irtibata geçtiğini anlatan Handak, "Onlarla (YPG/PKK'lılarla) yaklaşık 9 ay kaldım. (Harekat öncesi) Eğer kaçsaydım ailemi göç ettireceklerdi. Amcamın çocuklarını da yakalayacaklardı. Bu yüzden bu süre boyunca onlarla kalmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Handak, harekatın başlamasının ardından SMO sayesinde Ayn İsa bölgesinde örgütten kaçmayı başardığını dile getirerek, "Örgüt saflarına katılmak zorunda kalanlara sesleniyorum. Silahınızı bırakın ve evlerinize, iş yerlerinize geri dönün. Bu bir kardeş tavsiyesi." diyerek çağrıda bulundu.

Örgüt safından kaçtıktan sonra normal hayatına devam ettiğini kaydeden Handak, "Şimdi çok şükür elbise mağazam var. Çalışıyorum. Hiç kimse seni zorlamıyor." şeklinde konuştu.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, önceki gün Rasulayn'da yaptığı açıklamada, SMO'ya teslim olmaları halinde YPG/PKK'ya zorla katılıp suça karışmayanları affedeceklerini duyurmuştu.

SSB Başkanı Demir duyurdu: 98´inci Bayraktar görev başında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

'Ceren'in katilinin açık cezaevine alınması soruşturuluyor'

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına 21 ilde operasyon

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van'da HDP'li 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Don ve buzlanma uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Don ve buzlanma uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Ceren Özdemir'in doğum günü: Seni hiçbir zaman unutmayacağız

Bakü izlenimleri 

Bakü izlenimleri 

Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık

Ahmet Kaya’nın hatırasını talan etmelerine seyirci kalamazdık
 

POPÜLER HABERLER

İnanılmaz olay: Plastik parçasına ´yürümeyi´ öğrettiler!

İnanılmaz olay: Plastik parçasına ´yürümeyi´ öğrettiler!

'Süper fareler' uzaya gönderdi!

'Süper fareler' uzaya gönderdi!

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

Başkan Erdoğan'ın açacağı Cambridge Camisi, Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

İslamcılık hareketinin teorisyeni: Said Halim Paşa

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA