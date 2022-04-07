Silahla atış eğitimi veren polis memuru Meltem, meslektaşlarına hedefi 12'den vurmayı öğretiyor

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünde görevli 23 yıllık polis memuru Omak, meslektaşlarına atış eğitimleri veriyor.

Meslektaşlarının beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedeflere atış kabiliyetini geliştirmek için eğiten Omak, katıldığı atış yarışmalarında elde ettiği derecelerle de mesleki becerisini ortaya koyuyor.

Omak, İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda, polisin silah kullanmasını gerektirecek şartlar oluştuğunda ve kanunların verdiği yetki çerçevesinde hedefi etkisiz hale getirmeyi öğretiyor.

- "ATIŞ YAPMAK, SEVDİĞİNİZ SÜRECE ÇOK GÜZEL"

Meltem Omak, AA muhabirine, mesleğe başladığında atış sporuyla uğraşmaya başladığını söyledi.

Atışlarının dengeli ve düzenli olduğunu gördüğünü, atışlarına kendisinin de birtakım taktikler eklediğini aktaran Omak, "2004 yılından beri Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği atış şampiyonalarına katılıyorum. Görev yaptığım birçok yerde il birincilikleri, bölge birinciliklerinin ardından son olarak Türkiye'de ilk 5 kadın sporcu arasına girdim. Şu anda Polis Akademisi Daire Başkanlığının hazırladığı atış şampiyonasına katılıyorum." diye konuştu.

Kadın eğitmen olarak meslektaşlarından olumlu geri dönüşler aldığını dile getiren Omak, "Kadın arkadaşlarımız da çok mutlu oluyor, en azından rahatlıyorlar. Bu iş sadece erkek işi değildir, 'Sahada biz de varız.' diyoruz. Aslında biz bunu da ispatlamış oluyoruz. Atış yapmak, sevdiğiniz sürece çok güzel. Odaklanmak istiyor, dikkat istiyor, biraz da çalışmanız gerekiyor. Doğru nefes almayı öğrendiğiniz an atışlarınız da mutlaka güzelleşir." ifadelerini kullandı.

Omak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personele kadro atışları yaptırdıklarını, 7-15 ve 25 metre uzaktan silah kabiliyetlerini oluşturmak için eğitimler verdiklerini anlatarak, atış eğitmeni olarak atış ekibiyle görevini icra ettiğini kaydetti.

Mesleğini çok sevdiğini, yeni meslektaşlarına da bir şeyler katmak istediği için atış eğitimleri verdiğini aktaran Omak, "Onlara da faydalı olmak istiyorsunuz ki onlar da bu becerinizden yararlansın. Şu an sen her şey güzel gidiyor. İyi bir atış için önce sakin olmak lazım. Bir hedefin karşısında yerinizi bulmanız, hedefle mutlaka göz teması kurmanız lazım. Hedef odaklı atışta arpacık odaklı atışı mutlaka yapmanız lazım. Tetik ezerken asla nefes alınmaz, nefes verilmez bu kurala mutlaka uymanız gerekir." diye konuştu.

Omak, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.