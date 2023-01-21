Silahla göğsünden yaralanan genç hastanede öldü

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir bilet firmasının önünde, Mehmet Çetin Akay'ın (30) tabancayla göğsüne ateş ettiği iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeyen çevredeki vatandaşlar Akay'ı özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen Akay, kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu aydınlatmak için başlattıkları çalışmada 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinin sürdüğü öğrenildi.