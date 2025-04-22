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  • Silahlar çekildi, camlar indi... Bu kadarı da pes artık dedirtti!
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Silahlar çekildi, camlar indi... Bu kadarı da pes artık dedirtti!

Elazığ'da klima motorundan gelen ses yüzünden kavga çıktı. Halk Eğitim Merkezi kursuna saldıran şahıslar, tartışma esnasında silah çekip usta öğreticiyi darp ederek kursun camını kırdı.

İHA22 Nisan 2025 Salı 14:01 - Güncelleme:
Silahlar çekildi, camlar indi... Bu kadarı da pes artık dedirtti!
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Elazığ'da iddiaya göre, klima motorundan ses geliyor diye bina sakini, yanındakilerle birlikte Halk Eğitim Merkezi kursuna saldırdı. Tartışma esnasında silah da çeken şahıslar, usta öğreticiyi darp ederek kursun camını kırdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın altındaki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı seramik kursunda bulunan klimanın motor sesinden rahatsız olan bir bina sakini, beraberindekilerle birlikte aşağı indi.

Usta öğretici M.U.İ. ile tartışmaya başlayan şahıslardan biri silah çekti. Kurs içerisindekilerin silaha engel olmasıyla şahıslar, M.U.İ.'yi darp ederek kapı camını kırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı usta öğretici, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Elazığ kavga
  • Klima motoru ses
  • Halk Eğitim Merkezi saldırı

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