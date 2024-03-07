Silahlı çatışmanın ortasında kalan çocuk da yaralanmış

Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Fırıncı Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkamacı olan husumetlisi Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarını çekip, birbirine ateş etti. Osman Tüşümel hayatını kaybetti, Tüysüz ise bacağından yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Lütfullah Tüysüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, Tüşümel'in cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Tüşümel toprağa verildi, cinayet şüphelisi Tüysüz'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Osman Tüşümel'in fırına geldiği, bu sırada Lütfullah Tüysüz'ün masada oturduğu görüldü. İçeride dolaşan Tüşümel dışarı çıktı, kısa süre sonra tekrar fırına girip Tüysüz'e doğru yönelerek belinden 2 tabanca çıkararak ateş etti. Lütfullah Tüysüz'ün de belinden çıkardığı silahla karşılık verdiği ve Tüşümel'in aldığı kurşunlarla yere yığıldığı da görüntülerde yer aldı. Bu sırada fırından ekmek alan bir vatandaşın, hızla dışarı doğru kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı. Görüntülerde, çatışma sırasında fırının giriş kapısının yanında oturan abla ve kardeşinin ise panik yaşadığı, ablanın erkek kardeşine sarılıp, masanın altına saklanmaya çalıştığı anlar yer aldı. Cinayet şüphelisi Tüysüz'ün ise Tüşümel yere düştükten sonra cep telefonu ile uğraştığı da kameralarda görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Silahlı çatışmada masanın altına saklanan çocuğun da yaralandığı ortaya çıktı. Yerden seken kurşunlardan birinin M.T.E. adlı çocuğun koluna isabet ettiği, babası A.E. ile Cinayet Büro Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu öğrenildi. DHA'nın ulaştığı ifadede A.E., "Günlük rutin olarak çocuklarım okula gitmeden sabahları fırından poğaça alırlar. Ben hafta başı olduğu ve okulda bayrak töreni olduğu için görev yaptığım okula erken gittim. Çocuklarım bu yüzden tek başına gittiler. Fırında poğaçanın gelmesini beklerken masada oturdukları sırada olay gerçekleşmiş. Kızım, oğlumu korumak için masanın altına doğru itmiş. Büyük oğlum telefonla beni arayıp, 'Fırında çatışma çıktı' dedi. Böylelikle oğlumun kolundan yaralandığını öğrendim. Oğlumun yaralanmasına sebep olan kişiden şikayetçiyim" dedi.