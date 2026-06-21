Silahlı eğlence düğünü kana buladı: 11 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir düğün töreni, silah kazasıyla kâbusa döndü. Gelin alma merasimi sırasında havaya ateş etmek isteyen 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı tüfekten çıkan saçmalar yerden sekerek 11 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılardan ikisi ileri tedavi için Denizli'ye sevk edilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

GELİN ALMA MERASİMİNDE TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR 11 KİŞİYİ VURDU

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde düğün sırasında meydana gelen silah kazasında 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, gelin alma merasimi sırasında yaşandı. İddiaya göre düğün konvoyunda bulunan 15 yaşındaki S.Ş., gelinin evden çıkışı sırasında yanında bulunan tüfekle havaya ateş etmek istedi. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmaların yerden sekmesi sonucu düğünde bulunan 11 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILARDAN İKİSİ DENİZLİ'YE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ve özel araçlarla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin ileri tetkik ve tedavi amacıyla Denizli'deki hastanelere sevk edildiği, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

15 YAŞINDAKİ S.Ş. JANDARMA MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, tüfeği kullandığı belirtilen S.Ş. ifadesinin alınması amacıyla jandarma merkezine götürüldü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.