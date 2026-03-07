İSTANBUL 12°C / 4°C
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Güncel

''Silahlı fotoğraf'' paylaşımına 26 gözaltı

Ankara'da sosyal medyada 'silahlı fotoğraf' paylaşan 26 şüpheli gözaltına alındı.

7 Mart 2026 Cumartesi 08:32
''Silahlı fotoğraf'' paylaşımına 26 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Şube sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden, silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi. Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak Sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Düğmeye basıldı ve 26 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapıldı

Yaralama tehdit ruhsatsız tabanca uyuşturucu suçlarından kaydı olan bu şahıslara yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.

  • Ankara
  • silahlı fotoğraf
  • sosyal medya

