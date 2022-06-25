İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2022 Cumartesi / 26 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8853
  • EURO
    17,8334
  • ALTIN
    992.103
  • BIST100
    2554.08
Güncel

Silahlı kavga kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA25 Haziran 2022 Cumartesi 00:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Gökbudak köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen güvenlik korucuları Düğüncüler köyü mevkisinde tartıştı.

Silahlı kavgaya dönüşen kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olayın ardından Pervari ilçesine gitti.

Hacıbektaşoğlu, olayla ilgili İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

  • Siirt
  • Pervari
  • silahlı çatışma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.