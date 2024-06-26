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Silahlı kavgada kan aktı! 1 kişi olay yerinde öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 10:31 - Güncelleme:
Silahlı kavgada kan aktı! 1 kişi olay yerinde öldü
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İddiaya göre, Camivasat Mahallesi 5030 Sokak'taki Gençlik Merkezi Pasajı'nda büfe işleten S.K. (31) ile Yasin Z. (44) ve yeğeni A.C.Z. (17) arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Yasin Z. olay yerinde hayatını kaybetti, A.C.Z yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Z'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Şüpheli S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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