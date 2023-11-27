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  • ''Silahlı kişileri toplayın'' demişti! İstanbul Valiliği şahsın kimliğini belirledi
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''Silahlı kişileri toplayın'' demişti! İstanbul Valiliği şahsın kimliğini belirledi

İstanbul Valiliği, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'la ilgili paylaşım yaptığı için evinin etrafında silahlı kişilerin olduğunu iddia eden kişinin evinin çevresinde herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
''Silahlı kişileri toplayın'' demişti! İstanbul Valiliği şahsın kimliğini belirledi
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, A.Y isimli bir kişinin X sosyal medya hesabından İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban'la ilgili yaptığı paylaşımlarında, "Silahlı kişiler Bağcılar'daki evimizin etrafında dolaşıyor, devlete çağrı yapıyorum mücadele edin yoksa savaşı bırakıp Türkiye'ye ineceğim son çağrımdır. Silahlı kişileri derhal toplayın son çağrımdır. Tüm devlet kurumlarına sesleniyorum son çağrımdır." ifadelerini kullanması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığı kaydedildi.

Kimliği ve adres bilgileri incelenen bu kişinin 3 suç kaydının bulunduğu ve başka suçlardan da arandığına yer verilen açıklamada, "Şahsın evinde, ailesiyle yapılan görüşmede ise şahsın ülke dışında olduğu bilgisi alınmıştır. Ayrıca şahsın ikametinin çevresinde, sosyal medya paylaşımına konu olan herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığı da tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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