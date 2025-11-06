İSTANBUL 20°C / 15°C
Güncel

Silahlı saldırı son anda önlendi... Almanya'dan Türkiye'ye suikast için gelmiş

Şişli'de şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Emniyete getirilen zanlının, cep telefonunda bir kişiye ait fotoğraf bulundu. Şüphelinin, Şişli'de bir otelde kalan bu kişiye yönelik saldırı gerçekleştireceği belirlendi. Suç örgütü üyesi olduğu ve bir miktar para karşılığında saldırıyı gerçekleştireceği değerlendirilen şüphelinin Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

6 Kasım 2025 Perşembe 12:19
Silahlı saldırı son anda önlendi... Almanya'dan Türkiye'ye suikast için gelmiş
Şişli'de şüphe üzerine durdurularak üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan zanlının silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Esentepe Mahallesi Zincirlidere Caddesi'nde devriye gezen ekipler, boynunda kar maskesi olduğunu fark ettikleri bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, yaptıkları üst aramasında şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Emniyete getirilen zanlının, cep telefonunda bir kişiye ait fotoğraf bulundu. Şüphelinin, Şişli'de bir otelde kalan bu kişiye yönelik saldırı gerçekleştireceği belirlendi.

Suç örgütü üyesi olduğu ve bir miktar para karşılığında saldırıyı gerçekleştireceği değerlendirilen şüphelinin Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

