Silahlı saldırıda belediye çalışanını katletmişti: Zanlı cezaevine gönderildi

Belediyeye ait garajda, aralarında husumet bulunan Karakeçili Belediyesi çalışanı Celil Yazıcı'yı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, adliyeye getirildiği sırada bir gazetecinin "Pişman mısın, hedefinde başka birileri de mi vardı?" sorusu üzerine, "Pişmanım, hayır yoktu. Ben Karakeçili Belediye Başkanvekilliği yaptım. Onurum, şerefim ve namusum için yaptım. Onurum, şerefim her şeyden önce gelir." dedi.

Nöbet tutan personel hayatını kaybetti 20 Nisan'da belediyeye ait garajda İ.A'nın tüfekle ateş ettiği Celil Yazıcı, hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi ve çevik kuvvet polisleri ile Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla dün saklandığı metruk binada gözaltına alınmıştı.