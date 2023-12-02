Silahlı saldırıda bulunan şahsın motosikletini yaktı

Kağıthane Şirintepe'de dün saat 00.00 sıralarında yaşanan olayda, kimliği belirsiz bir şahıs 09 ADH 121 plakalı motosikletle Gümüşhane Caddesine gelmişti. Şahıs ardından motosikletinden inerek, kaldırımda yürüyen husumetlisine silahla ateş açmıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşun yağdıran şahıs daha sonra panikle kaçarak kayıplara karışmıştı.

SALDIRIDA BULUNAN ŞAHSIN MOTORU YAKILDI



Şahsın saldırıya gelmek için kullandığı motosiklet ise husumetlisi tarafından sokak ortasında ateşe verildi. Silahlı saldırı anı ve motosikletin ateşe verilmesi ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, yaya olarak kaldırımda yürüyen bir şahıs silahını çekerek ateş açıyor. Kimseyi vuramayan şahıs ardından arkasını dönüp kaçıyor. Vatandaşlar ise gençlere bakıyor.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE



Çevredeki vatandaşlar, yanan motosikleti yangın tüpleriyle söndürerek durumu polis ekiplerinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheli ile saldırıya uğrayan kişinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.