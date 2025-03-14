Silahlı saldırıda can veren gencin babası 24 TV'ye konuştu: Türk adaletine güveniyoruz

14 Aralık 2024'te İstanbul Beylikdüzü'nde bir kafenin otoparkında çıkan tartışmada 4 kişi 27 yaşındaki gazeteci Muharrem Can Kurtuluş'un önünü kesip silahlı saldırıda bulundu. Kurtuluş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheliler polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kurtuluş'un saldırıya uğradığı anlar ve son dakikalarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken Muharrem'in babası 24 TV'ye konuştu.

Baba Şenol Kurtuluş, "Oğlumu bilerek, tasarlayarak öldürdüler. Gasp, uyuşturucu var bu şahıslarda. Pak birileri değiller. İnsanlara bela olmaya niyetleri var." dedi.

Baba Kurtuluş, "Davanın takibindeyiz. Katillerin en ağır cezayı almasını istiyorum. Türk adaletine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.