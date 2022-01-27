27 Ocak 2022 Perşembe 10:20 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:20

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SALDIRIYA AİT DETAYLAR PAYLAŞILDI

Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olaya ilişkin detaylar da gelmeye başladı.

Gelen detaylardan ilkine göre ünlü avukatın gece yarısı mekandan ayrılacakken yanına 3 kişinin geldiği belirtildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gelenleri tanıdığı ve aralarında 4-5 dakikalık bir konuşma gerçekleştiği bilgisi aktarıldı.

Çıkan olayda önce Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş eden şahısların, daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 7 el silah sıktıkları öğrenildi.

Kurşunların hepsinin Mahmutyazıcıoğlu'nun belden aşağısına isabet ettiği ve ünlü avukatın kan kaybından öldüğü ifade edildi.

"7 KURŞUN İSABET EDECEK ŞEKİLDE VURULDU"

Beyaz TV'de yayınlanan programında uzun yıllar Ece Erken ile birlikte çalışan Bircan Bali, saldırıya ilişkin detayları paylaştı.

Bali "Kıymetli abim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.

"LÜTFEN BENİ KURTARIN"

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.