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Silahlı saldırıya uğrayan 61 yaşındaki adam öldü

Batman'da silahlı saldırıya uğrayan 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

IHA10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:28 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:28
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Olay, Batman merkez Çevre yolunda meydana geldi. Yürüyüşe çıkan Bedrettin Sırlan (61), gece saat 23.30 sıralarında motosiklet üzerinde yüzü kar maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı düzenleyen olayın şüphelileri kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Bedrettin Sırlan hastaneye kaldırıldı. Sırlan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir sürü boş kovan buldu. Ekiplerin olayın şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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