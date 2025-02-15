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Silahlı suç örgütüne operasyon: 20 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 20'si tutuklandı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Silahlı suç örgütüne operasyon: 20 zanlı tutuklandı
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Afşin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "nitelikli yağma ve tefecilik" yaptığı belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Önceki gün, Kahramanmaraş merkezli Antalya ve Malatya'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

  • silahlı suç örgütü
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