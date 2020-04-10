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Güncel

Kocaeli'de ''silahlı yağma'' suçundan aranan şüpheli, kontrol noktasında yakalandı

Kocaeli'de, 3 silahlı yağma suçundan aranan ve 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kontrol noktasındaki polis ekipleri tarafından yakalandı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 17:51 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:51
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Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe kontrol noktasındaki uygulamada bir kişinin gösterdiği kimlikten şüphelendi.

Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, şüphelinin, 3 "silahlı yağma" suçlarından aranan ve hakkında 31 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. olduğunu tespit etti.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheli hakkında "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak"tan da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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