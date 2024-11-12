Sıla'nın faillerinin tahliye edildiği iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Sıla bebeğin istismar ve öldürülmesiyle ilgili davada faillerin tahliye edildiği" yönündeki iddialar doğru değildir. Cinsel istismara uğrayan ve ölen Sıla Yeniçeri bebekle ilgili Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 18 yaş altı 2 şüpheli ile şüpheli annenin tutukluluğu devam etmektedir. Bebeğin üvey babası hakkında Adli Tıp Kurumunca düzenlenen rapor doğrultusunda bu suçlama yönünden tahliyesine karar verilmiş ancak başka bir soruşturma kapsamında tutukluluğu ve yargılama süreci devam etmektedir. Bebeğin ölümünden ve istismarından sorumlu tutulan anne ve 18 yaş altı diğer 2 kişi olmak üzere 3 kişi tutuklu, yine başka bir suçlama bakımından da üvey baba dahil 4 kişi tutuklu bulunmaktadır." denildi.

YAŞAMINI YİTİREN SILA BEBEĞİN FAİLLERİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sıla bebeğin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili Malkara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı anımsatıldı.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A'nın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan, anne B.Y'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal" suçlarından tutuklandığı ve hala cezaevinde oldukları belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan birinin babası olan K.A. da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12.09.2024 tarihinde çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklanmışlardır.

Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli K.A'nın 08.10.2024 tarihinde, S.Ö'nün ise 31.10.2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12.09.2024 tarihinden itibaren, şüpheli B.Y'nin 10.09.2024 tarihinden, suça sürüklenen çocuklar G.K. ile K.A'nın ise 11.09.2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar.

Kamuoyunda Sıla bebeğin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."