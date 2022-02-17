Sıla'yı, şikayetinden vazgeçmeyince öldürmüş

DHA 17 Şubat 2022 Perşembe 12:12 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:12

Olay, dün sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde staj eğitimi için kurulan ortak Whatsapp grubunda geçen yıl tanışan Ankara'da yaşayan özel bir şirkette çalışan Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk arkadaş oldu. Gökçek, bir süre telefonla görüştüğü Sıla'yı geçen yıl 22 Mart'ta Giresun'a gelerek kaçırdı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine Trabzon'da yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. 25 Mart 2021 tarihinde hakkında acil koruma kararı alınan Sıla Şentürk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait Çocuk Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Sıla, 12 Nisan 2021'de hakkındaki danışmanlık tedbiri kararı kapsamında ailesinin yanına döndü. Ancak bir süre sonra Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, mahkemeye yüzde 50 engelli olduğuna dair sağlık raporu da sunması göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Aile daha sonra kızlarının Gökçek ile nişanlanmasına izin verdi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğunun ortaya çıkması üzerine aile birlikteliğe karşı çıktı. Nişanın bozulması üzerine Gökçek, kıza ölüm tehditleri göndermeye başladı. Bu tehditlerin sürmesi üzerine 16 Kasım 2021'de Sıla hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınıp yeniden Çocuk Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Aile, Gökçek hakkında 'tehdit' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sıla, 7 Aralık tarihinde ailesi tarafından kısmen felç geçiren işitme ve konuşma engelli babaannesine bakması için devlet korumasından alınarak eve getirildi. Giresun Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde okuyan ancak 1 yıl devam ettiği okulu bırakan Sıla, açık lise öğrenimine sürdürdü. 20 Ocak 2022 tarihinde yapılan danışmanlık tedbiri kapsamındaki son görüşmede Sıla ve ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit tespit edilemedi.

AİLESİ EVDE YOKKEN GELDİ

Dün sabah aile fertlerinin olmadığı sırada genç kızın bulunduğu eve gelen Hüseyin Can Gökçek kapı zilini çaldı. Sıla, açtığı kapıda karşısında Gökçek ile karşılaştı. İkili arasında nişan atma meselesi ve ailenin tehdit iddiasıyla suç duyurusu bulunulmasından dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre, Gökçek, genç kızdan şikayetini geri çekmesini istedi. Sıla, 'şikayetimden vazgeçmeyeceğim' deyince Gökçek, yöneldiği mutfaktan aldığı ekmek bıçağı genç kızın boğazını kesti. Sıla kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı. Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

İLK UÇAK İÇİN BİLET ALDI

Olaydan sonra taksi çağırarak kaçan Gökçek, Ankara'ya gitmek üzere Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Burada ilk uçak için bilet aldığı sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Gökçek, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen ve nezarethaneye konulan Gökçek'in, ağlayarak susma hakkını kullandığı öğrenildi. Hüseyin Can Gökçek polisteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanlarınca Sıla'nın ailesine rehberlik ve psiko-sosyal destek verilmeye başlandı. Giresun'a gelen uzmanlar aile fertleri ile görüşmeye başladı.