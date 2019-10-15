Sildenafil sitrat ne demek? Sildenafil nedir?
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit tağşiş yapılan ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ürünlerinin listesini kamuoyu ile paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığınca taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ve hileli gıda satan toplam 618 firmanın 1211 parti ürünü içeren hileli gıda listesi kamuoyuna açtı. Listede bazı içecek ve çikolatalarda kullanılan “Sildenafil sitrat' isimli ilaç etken maddesi dikkat çekti. Sildenafil sitrat ne demek? Sildenafil nedir? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler..
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürün güncel listesini açıkladı. "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi olduğu belirtildi. Bunun üzerine Sildenafil sitrat ne demek? Sildenafil nedir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit tağşiş yapılan ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ürünlerinin listesini kamuoyu ile paylaştı. İşte taklit tağşiş yapan firmalar listesi sizlerle...
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SİLDENAFİL SİTRAT NE DEMEK? SİLDENAFİL NEDİR?
Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5‘in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttIrarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel uyarI ile salInan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.
Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.
Yan etkiler doz yükseldikçe artmaktadır.
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