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Şile Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu... Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheli tutuklanma, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 21:40 - Güncelleme:
Şile Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu... Şüpheliler adliyeye sevk edildi
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı'nın da arasında olduğu 6 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, Kabadayı'nın arasında olduğu 5 şüpheliyi tutuklanma, 1 şüpheliyi ise adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

  • Şile Belediyesi
  • Yolsuzluk
  • Mahkeme

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