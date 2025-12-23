İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8404
  • EURO
    50,6614
  • ALTIN
    6166.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şile Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Güncel

Şile Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

CHP'li Şile Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. 22 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA23 Aralık 2025 Salı 08:45 - Güncelleme:
Şile Belediyesi'ne ikinci dalga rüşvet operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlendi.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

- NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

  • Şile Belediyesi
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.