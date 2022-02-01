Şile Tapu Müdürlüğü'ne rüşvet operasyonu

AA 1 Şubat 2022 Salı 12:04 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 12:04

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere dün sabah yapılan operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin de tanık sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Adreslerdeki aramalarda da çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında geçen yıl ekim ayında yapılan ilk operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 82'si yakalanmış, 32'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.