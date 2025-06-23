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Güncel

Şile'de 2 gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Şile'de önceki gün denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedi bulundu.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 07:06 - Güncelleme:
Şile'de 2 gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Ayazma Plajı'nda 20 Haziran'da denize girdikten bir süre sonra kaybolan yabancı uyruklu Saif Eddün Alobaid'in (22), ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Alobaid'in cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

- DENİZE GİREN 3 KİŞİDEN 1'İ KAYBOLMUŞTU

Ayazma Plajı'nda 20 Haziran Cuma günü denize giren yabancı uyruklu 3 üniversite öğrencisi boğulma tehlikesi geçirmişti.

Bir kişi kendi çabasıyla kurtulurken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla 1 kişi daha kurtarılmış, Saif Eddün Alobaid ise denizde kaybolmuştu.

Kayıp gencin bulunması için ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

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