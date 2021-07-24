Şile'de A Haber ekibine saldıran İBB çalışanları serbest bırakıldı

AA 24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:37 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:37

Şile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında denize girdikten sonra yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmalarını takip ederken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün şikayeti üzerine başlatılan çalışma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaran Atakan Ç. ve olay sırasında orada bulunan Haldun A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Atakan Ç. ve Haldun A. serbest bırakıldı.