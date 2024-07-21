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Şile'de boğulan iki kardeş hayatını kaybetti

Şile'de denize giren iki kardeş Üzeyir İlhan Öztürk ve Olgun Öztürk boğularak hayatını kaybetti.

DHA21 Temmuz 2024 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Şile'de boğulan iki kardeş hayatını kaybetti
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Şile Doğancılı Plajı'nda serinlemek için denize giren iki kardeş Üzeyir İlhan Öztürk ve Olgun Öztürk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, 21 Temmuz öğle saatleri sırasında Şile Doğancılı Plajı'nda meydana geldi. Dört kişinin denizde boğulma tehlikesi yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk etapta 3 kişiyi sudan çıkartırken, bir kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Şile Devlet Hastanesi'nde sevk edilen üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedenine çalışmalar sonucunda ulaşıldı.

Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenildi.

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