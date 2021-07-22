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  • Şile'de dalgalara kapılan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi hala kayıp
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Şile'de dalgalara kapılan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi hala kayıp

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

DHA22 Temmuz 2021 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 11:31
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Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı.

Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

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