İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şile'de tünele giren ineklere 2 otomobil çarptı: 10 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı
Güncel

Şile'de tünele giren ineklere 2 otomobil çarptı: 10 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı

İstanbul Şile'de Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren 10 başıboş inek, seyir halindeki 2 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazada bir yolcu yaralanırken tünelde uzun süre trafik felç oldu.

AA21 Haziran 2026 Pazar 22:06 - Güncelleme:
Şile'de tünele giren ineklere 2 otomobil çarptı: 10 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı
ABONE OL

İstanbul'un Şile ilçesinde yaşanan trafik kazası, başıboş hayvan sorununun ne denli ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren başıboş ineklere iki otomobil çarptı ve 10 hayvan telef oldu. Kazada bir yolcu yaralanırken, tünelde uzun süre trafik akışı durdu.

BAŞIBOŞ İNEKLER TÜNELE GİRDİ, 2 OTOMOBİL ÇARPTI

Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren başıboş ineklere seyir halindeki 2 otomobil çarptı.

Kazada 10 inek telef oldu, otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, hayvanların ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

  • Şile tünel kazası
  • başıboş inek
  • Şile-Ağva yolu
  • trafik kazası
  • başıboş hayvan sorunu

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.