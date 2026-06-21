Şile'de tünele giren ineklere 2 otomobil çarptı: 10 hayvan telef oldu, 1 kişi yaralandı

İstanbul'un Şile ilçesinde yaşanan trafik kazası, başıboş hayvan sorununun ne denli ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren başıboş ineklere iki otomobil çarptı ve 10 hayvan telef oldu. Kazada bir yolcu yaralanırken, tünelde uzun süre trafik akışı durdu.

BAŞIBOŞ İNEKLER TÜNELE GİRDİ, 2 OTOMOBİL ÇARPTI

Şile-Ağva yolu üzerindeki tünele giren başıboş ineklere seyir halindeki 2 otomobil çarptı.

Kazada 10 inek telef oldu, otomobillerden birinin içindeki yolcu yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelde oluşan trafik yoğunluğu, hayvanların ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.