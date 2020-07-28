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Şile'de Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı

Şile'de bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerinin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, bayrağı yere attığı iddia edilen Tarkan H'yi (49) Kumbaba Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 12:00 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 12:00
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Temmuz'da Çavuş Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağını koparıp yere attığı belirtilen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerinin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda, bayrağı yere attığı iddia edilen Tarkan H'yi (49) Kumbaba Mahallesi'ndeki iş yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Tarkan H, tutuklandı.

Öte yandan, olay anında Tarkan H'nin yanında bulunan Ramazan E'nin de "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvuruldu.

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