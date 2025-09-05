İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2025 Cuma / 13 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2552
  • EURO
    48,1941
  • ALTIN
    4719.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şile'deki rüşvetçi Beykoz'dan da çıktı

20 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak'ın bir ilişkisi olmadığı Beykoz Belediyesi'nde imar toplantılarına katıldığı ortaya çıktı. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Güzel ise Şafak'ın kim olduğunu soranlara, 'Beylikdüzü'nden tanıyorum, arkadaşım' cevabını verdi.

Yeni Şafak5 Eylül 2025 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Şile'deki rüşvetçi Beykoz'dan da çıktı
ABONE OL

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. 20 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak'ın, herhangi bir ilişkisi bulunmadığı Beykoz Belediyesi'nin imar toplantılarına katıldığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Alaattin Köseler'in tutuklanmasıyla belediye başkan vekili olan Özlem Vural Gürzel, göreve geldikten sonra imar toplantılarına Ali Şafak'ı da almaya başladı. Şafak, iş takipçiliği amacıyla birçok toplantıya katıldı. Bu kişinin kim olduğu sorulduğunda, Gürzel "Beylikdüzü'nden tanıdığını ve arkadaşı olduğunu" söyledi. Şafak'ın, "Acar İstanbul" ile ilgili imar izni istenen 2 toplantıya da katıldığı öğrenildi.

Beykoz Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Deliak, "Biz bu konuya meclis toplantısında açıklama istedik. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu kişi bu toplantıya ne sıfatla katıldı? Kim davet etti? Başkan vekilinden bu sorularımıza yanıt istiyoruz" dedi.

Özlem Vural Gürzel

Görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, cezaevinden yazdığı mektupta Gürzel'i işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı: Beykozluyu mağdur edecek, sakıncalı bulduğum gruplarla gizli kapılar ardında, yine onay vermediğim ekiplerce verilmemesi gereken kritik imar izinlerinin verilme safhasında olduğunu öğrendim. Bu sürece Beykozlular sahip çıkmalıdır.

CHP belediyesindeki rüşvete suçüstü!

CHP'li belediyedeki kirli pazarlık teknik takibe takıldı: Rüşvetin ucu en yukarıya

Araç plakasına takıldı

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.