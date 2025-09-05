Şile'deki rüşvetçi Beykoz'dan da çıktı

CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. 20 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalanan Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak'ın, herhangi bir ilişkisi bulunmadığı Beykoz Belediyesi'nin imar toplantılarına katıldığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Alaattin Köseler'in tutuklanmasıyla belediye başkan vekili olan Özlem Vural Gürzel, göreve geldikten sonra imar toplantılarına Ali Şafak'ı da almaya başladı. Şafak, iş takipçiliği amacıyla birçok toplantıya katıldı. Bu kişinin kim olduğu sorulduğunda, Gürzel "Beylikdüzü'nden tanıdığını ve arkadaşı olduğunu" söyledi. Şafak'ın, "Acar İstanbul" ile ilgili imar izni istenen 2 toplantıya da katıldığı öğrenildi.

Beykoz Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Ahmet Deliak, "Biz bu konuya meclis toplantısında açıklama istedik. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu kişi bu toplantıya ne sıfatla katıldı? Kim davet etti? Başkan vekilinden bu sorularımıza yanıt istiyoruz" dedi.

Görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, cezaevinden yazdığı mektupta Gürzel'i işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı: Beykozluyu mağdur edecek, sakıncalı bulduğum gruplarla gizli kapılar ardında, yine onay vermediğim ekiplerce verilmemesi gereken kritik imar izinlerinin verilme safhasında olduğunu öğrendim. Bu sürece Beykozlular sahip çıkmalıdır.

