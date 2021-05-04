Şili Büyükelçisi Castro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

<p>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/04/24439206.jpg'/><p>Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/04/24439202.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/04/24439207.jpg'/>