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Silikon Vadisi'ndeki FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'na desteğe hazır!

FETÖ, 7'li Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Örgütün 'Fuat Avni'si olarak bilinen Said Sefa, 14 Mayıs gecesi üst düzey CHP'lilerle görüştüğünü anlattı. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür de veri güvenliği için Silikon Vadisi'nde yazılımcı olarak çalışan yakınlarının 7'li koalisyonun üst düzey yetkililerine destek teklifinde bulunduğunu söyledi. Bilişim uzmanı birçok FETÖ'cünün Silikon Vadisi'nde iş yaptığı biliniyor.

Yeni Şafak27 Mayıs 2023 Cumartesi 08:07 - Güncelleme:
Silikon Vadisi'ndeki FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'na desteğe hazır!
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Firari FETÖ'cüler ikinci tur öncesinde de Kılıçdaroğlu'na desteklerini ilan etti.

7'li Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ'nün desteği sürüyor. 14 Mayıs'taki seçimlere CHP Genel Merkezi'ndeki "veri akışı" damga vurmuştu. FETÖ'nün kara propaganda merkezi olarak hareket eden, örgütün Fuat Avni'si olarak bilinen Said Sefa, "14 Mayıs gecesi CHP'de neler yaşandı?" konulu bir video paylaştı ve "O gecenin şahidi olan birileri tarafından arandım. Ben konuştum, uzun detaylı bir şekilde görüştük. Kamuoyunun güvendiği, sevdiği, bildiği isimler" dedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kamuoyu üst düzey önemli 3 kişinin kim olduğunu merak ederken, benzer bir açıklama da firari FETÖ'cü Hakan Şükür'den geldi.

CHP HER ŞEYİN ÖNLEMİNİ ALDI

Şükür, ilk turun ardından çektiği videoda, 7'li koalisyonla kurulan ilişkiyi anlattı. ABD'de bulunan firari FETÖ'cü, "Silikon Vadisi'ne yakın bir yerde yaşıyorum. Burada çalışan birçok arkadaşım, tanıdığım var. Yazılım dünyasının deep fake'lerin olduğu dünya. Millet İttifakı'na bir arkadaşım vasıtasıyla teklif gitmesine rağmen, seçim sandıklarının kontrol edilmesi için yapılan teklif kabul edilmedi" dedi. CHP'lilerin her şeyin önlemini aldığını ifade eden Şükür şunları söyledi: "Millet İttifakı'nı destekliyorum. Kılıdaroğlu'nu desteklediğimi söyledim. Bugün her ne kadar kaybetmiş gibi gözükse de kazanabileceği bir seçim var."

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