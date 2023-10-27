Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos: Türkiye'yle her gün daha da yakınlaşıyoruz

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Arcos, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü münasebetiyle "Şili halkı ve hükümeti adına Türkiye'yi kutluyorum." dedi.

Şili'nin Ocak 1926'da Türkiye'yi tanıdığına ve bunu yapan ilk Latin Amerika ülkesi olduğuna işaret eden Arcos, yaklaşık 98 yıldır Türkiye ile çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Arcos, Türkiye'yi "iyi dost" olarak tanımlayarak, ilişkileri teşvik etme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Ankara'da büyükelçilik açan ilk Latin Amerika ülkesinin Şili olduğunun altını çizen Arcos, Türkiye'nin Latin Amerika ve Güney Amerika'daki ilk büyükelçiliğini 1930'da Şili'de açtığını söyledi.

"HER GÜN DAHA DA YAKINLAŞIYORUZ"

Arcos, Türkiye'nin bir Latin Amerika ülkesiyle imzaladığı ilk serbest ticaret anlaşmasının Şili ile olduğunu belirterek ülkesinin, Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkide öncü rol oynadığı değerlendirmesinde bulundu.

Şili kültürünü kitaplarla ve filmlerle Türkiye'de tanıttıklarını ve Şili'de de Türk kültürünün diziler sayesinde bilindiğini dile getiren Arcos, "Her gün daha da yakınlaşıyoruz." dedi.

Arcos, Türkiye ile Şili arasındaki mevcut olumlu ilişkilere dikkati çekerek, Türkiye'nin Latin Amerika'daki girişimlerinden ötürü memnuniyetini ifade etti.

Bölgedeki çatışmalara ve Ukrayna-Rusya Savaşı'na işaret eden Arcos, "kilit ülke" olarak gördükleri Türkiye'nin barışı teşvik eden çabalarını desteklediklerini belirtti.