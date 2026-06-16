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Güncel

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

HABER MERKEZİ16 Haziran 2026 Salı 20:53 - Güncelleme:
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu görevinden uzaklaştırıldı
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Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

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