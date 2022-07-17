İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2022 Pazar / 18 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,405
  • EURO
    17,5624
  • ALTIN
    955.872
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Silivri Cezaevi'nde uyuz hastalığı'' haberlerine yalanlama!
Güncel

''Silivri Cezaevi'nde uyuz hastalığı'' haberlerine yalanlama!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yapılan inceleme neticesinde Silivri Ceza İnfaz Kurumunda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlü ve tutuklunun bulunmadığının anlaşıldığını bildirdi.

AA17 Temmuz 2022 Pazar 12:16 - Güncelleme:
ABONE OL

Genel Müdürlüğün açıklamasında, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarındaki "Silivri Cezaevi'nde uyuz salgını çıktı" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Ceza infaz kurumlarına kabul edilen tüm hükümlü ve tutukluların odalara alınmadan önce titizlikle muayene edildiği, herhangi bir rahatsızlık görülmesi halinde gerekli tedbirler alınarak hassasiyetle tedaviye başlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla beraber, uyuz belirtisi bulunması halinde hükümlü ve tutuklular, ayrı odalarda barındırılarak ilaç tedavisine başlanmakta, hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları oda derhal karantinaya alınarak sterilizasyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan inceleme neticesinde Silivri Ceza İnfaz Kurumunda uyuz hastalığına yakalanan herhangi bir hükümlü ve tutuklu bulunmadığı anlaşılmıştır. Gerçeklikten tamamen uzak, hükümlü ve tutuklu ailelerinde kaygı uyandıracak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.