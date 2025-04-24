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Silivri ve Büyükçekmece'de deprem toplantısı yapıldı

İstanbul'da, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Silivri ve Büyükçekmece ilçe afet koordinasyon merkezlerinde toplantı düzenlendi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 08:51 - Güncelleme:
Silivri ve Büyükçekmece'de deprem toplantısı yapıldı
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında Silivri İlçesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapıldı.

Depremin etkilerini asgariye indirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Gül, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Gül, sonrasında Büyükçekmece'de de incelemelerde bulundu.

Büyükçekmece İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenleyen Gül, depremin etkilerini asgariye indirmek için ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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