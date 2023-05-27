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Silivri'de 3 ceset bulunmasına ilişkin yeni gelişme

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir kadın ve 2 çocuğunun cesedinin tarlaya gömülü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Silivri'de 3 ceset bulunmasına ilişkin yeni gelişme
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Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Değirmenköy'deki bir tarlada Sevgi Demirci (38) ile çocukları Rümeysa Polat (13) ve Eren Polat'ın (20) cesetlerinin gömülü bulunmasına ilişkin yürütülen çalışmada 2 kişi gözaltına alınırken, cinayete ilişkin bilgi sakladıkları değerlendirilen 5 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan Ö.Y, Ü.Y, D.K, M.K, H.K, Z.K. ve G.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY

Bir televizyon programına katılan aile yakınları, Ocak 2021'den bu yana kayıp olan Sevgi Demirci ve oğlu Eren Polat ve kızı Rümeysa Polat'ın öldürüldüğünü öne sürmüştü.

İddialar üzerine inceleme başlatan polis, anne ve çocuklarının son olarak görüldüğü yerin yakınında 23 Mayıs'ta yapılan çalışmada, gömülü 3 ceset bulmuştu.

Cesetler, kesin kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş, başlatılan soruşturmada Ü.Y. ve akrabası Ö.Y. gözaltına alınmıştı.

Ö.Y, ifadesinde, 3 cesedin Ü.Y. tarafından öldürülerek tarlaya gömüldüğünü söylerken, Ü.Y. ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Ö.Y. ayrıca cesedi bulunan Sevgi Demirci'nin birlikte olduğunu iddia ettiği Mücahit Polat ve onun akrabası Erdoğan Polat'ın da Ü.Y. tarafından öldürülerek Silivri ve Çatalca'da gömüldüğünü, 2017 ve 2018'de yaşandığını öne sürdüğü bu olayları, kendisinin de öldürüleceği korkusuyla gizlediğini söylediği öğrenilmişti.

İddialar üzerine Silivri ve Çatalca'da iki ayrı noktada kayıp Mücahit ve Erdoğan Polat'ın cesetlerinin bulunması için yapılan çalışmadan sonuç alınamamıştı.

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