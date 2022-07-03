Silivri'de 5 farklı alanda çıkan yangın söndürüldü

Selimpaşa Araptepe, Yeni Mahalle Kiptaş 1, Ortaköy, Fatih Mahallesi Boşnakbahçe ile Gümüşyaka mevkilerindeki otluk ve ağaçlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine yangın bölgelerine itfaiye, polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis helikopteri de bölgede inceleme yaparak ekiplere destek verdi.

Araptepe'deki yangının kısa sürede büyümesi üzerine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bölgeye giderek incelemede bulundu.

5 noktada çıkan yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün ilçemizde bilinmeyen bir sebeple 5 bölgede küçük çaplı yangınlar meydana geldi. Özellikle Selimpaşa Araptepe mevkiinde yaklaşık 140 dönüm büyüklüğündeki alanın otluk kısmında çıkan yangın, çok şükür ormanlık alana sirayet etmeden kontrol altına alındı. Silivri Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerimiz, İBB İtfaiyesi, iş makinelerimiz, tankerlerimiz, hep birlikte olası facianın önüne geçildi." ifadelerine yer verdi.