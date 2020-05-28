Silivri'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Silivri cuma namazı kılınacak camiler

Silivri'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Silivri'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Silivri cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Silivri için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Silivri ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Silivri ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
SİLİVRİ'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.
SİLİVRİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
ABDULLAH ALİYE CAN CAMİİ AVLUSU
AHMET İSTİF CAMİİ AVLUSU
SİLİVRİ ŞEHİR STADI
ALİPAŞA MH.CAMİİ AVLUSU
SEMİZKUMLAR FUTBOL SAHASI
ESENTEPE CAMİİ AVLUSU
GÜMÜŞYAKA PAZAR YERİ
HACI DURSUN YILDIRIM CAMİİ AVLUSU
HACI EMİNE AKBULUT CAMİİ AVLUSU
KARAKAŞ CAMİ AVLUSU
KİPTAŞ CAMİİ AVLUSU
MİMARSİNAN CAMİİ AVLUSU
PİRİ MEHMETPAŞA CAMİİ AVLUSU
SANİYE İLYAS KANCIOĞLU
SANAYİCİLER CAMİİ AVLUSU"
SELİMPAŞA MEHMET KARASU SPOR TESİSLERİ
SELİM PAŞA CAMİİ AVLUSU
"SELİMPAŞA MEHMET ŞİRİN
HANİFE ERGÜL CAMİİ AVLUSU"
ŞÜHEDA CAMİİ AVLUSU
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR HİCRET CAMİİ AVLUSU
ZEKİ ÇEVİK CAMİİ AVLUSU
AKÖREN FUTBOL SAHASI
BEKİRLİ CAMİİ AVLUSU
BEYCİLER CAMİİ AVLUSU
BÜYÜK ÇAVUŞLU PAZARYERİ
BÜYÜKKILIÇLI CAMİİ AVLUSU
BÜYÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU
ÇANTA FUTBOL SAHASI
ÇAYIRDERE PAZAR YERİ
ÇELTİK PAZAR YERİ
DANAMANDIRA CAMİİ AVLUSU
DEĞİRMENKÖY FUTBOL SAHASI
FENER FUTBOL SAHASI
GAZİTEPE FUTBOL SAHASI
K.KILIÇLI MH.CAMİİ AVLUSU
KADIKÖY MEYDAN
KAVAKLI FUTBOL SAHASI
KURFALLI CAMİİ AVLUSU
KÜÇÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU
ORTAKÖY FUTBOL SAHASI
SAYALAR CAMİİ AVLUSU
SEYMEN CAMİİ AVLUSU
YOLÇATI CAMİİ AVLUSU
SİLİVRİ YENİ MAHALLE KAPALI PAZAR YERİ
"ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ
TÖREN VE OTOPARK ALANI