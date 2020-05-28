Silivri'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Silivri cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:27 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:27

Silivri'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Silivri'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Silivri cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Silivri için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Silivri ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Silivri ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

SİLİVRİ'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

SİLİVRİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ABDULLAH ALİYE CAN CAMİİ AVLUSU

AHMET İSTİF CAMİİ AVLUSU

SİLİVRİ ŞEHİR STADI

ALİPAŞA MH.CAMİİ AVLUSU

SEMİZKUMLAR FUTBOL SAHASI

ESENTEPE CAMİİ AVLUSU

GÜMÜŞYAKA PAZAR YERİ

HACI DURSUN YILDIRIM CAMİİ AVLUSU

HACI EMİNE AKBULUT CAMİİ AVLUSU

KARAKAŞ CAMİ AVLUSU

KİPTAŞ CAMİİ AVLUSU

MİMARSİNAN CAMİİ AVLUSU

PİRİ MEHMETPAŞA CAMİİ AVLUSU

SANİYE İLYAS KANCIOĞLU

SANAYİCİLER CAMİİ AVLUSU"

SELİMPAŞA MEHMET KARASU SPOR TESİSLERİ

SELİM PAŞA CAMİİ AVLUSU

"SELİMPAŞA MEHMET ŞİRİN

HANİFE ERGÜL CAMİİ AVLUSU"

ŞÜHEDA CAMİİ AVLUSU

ŞÜKRÜ ÖZDEMİR HİCRET CAMİİ AVLUSU

ZEKİ ÇEVİK CAMİİ AVLUSU

AKÖREN FUTBOL SAHASI

BEKİRLİ CAMİİ AVLUSU

BEYCİLER CAMİİ AVLUSU

BÜYÜK ÇAVUŞLU PAZARYERİ

BÜYÜKKILIÇLI CAMİİ AVLUSU

BÜYÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU

ÇANTA FUTBOL SAHASI

ÇAYIRDERE PAZAR YERİ

ÇELTİK PAZAR YERİ

DANAMANDIRA CAMİİ AVLUSU

DEĞİRMENKÖY FUTBOL SAHASI

FENER FUTBOL SAHASI

GAZİTEPE FUTBOL SAHASI

K.KILIÇLI MH.CAMİİ AVLUSU

KADIKÖY MEYDAN

KAVAKLI FUTBOL SAHASI

KURFALLI CAMİİ AVLUSU

KÜÇÜKSİNEKLİ CAMİİ AVLUSU

ORTAKÖY FUTBOL SAHASI

SAYALAR CAMİİ AVLUSU

SEYMEN CAMİİ AVLUSU

YOLÇATI CAMİİ AVLUSU

SİLİVRİ YENİ MAHALLE KAPALI PAZAR YERİ

"ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ

TÖREN VE OTOPARK ALANI